Он арестован.

В Кыштыме задержали 64-летнего местного жителя по подозрению в надругательстве над 11-летним мальчиком.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено 11 ноября 2017 года. Обстоятельства случившегося не уточняются.

В настоящее время подозреваемый арестован, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Кроме того, следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.