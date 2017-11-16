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Серийный убийца Чарльз Мэнсон покинул тюрьмуСегодня в 11:56

  • Текст

По уважительной причине.

Одного из самых известных убийц современности Чарльза Мэнсона госпитализировали. Здоровье 83-летнего преступника, отбывающего пожизненный срок, значительно ухудшилось, а смерть - "вопрос времени", пишет TMZ.

Мэнсона перевели из тюрьмы Коркоран (штат Калифорния) в больницу Бейкерсфилд три дня назад. При этом несколько серьезных заболеваний ставят под сомнение возможное выздоровление.

С 1972 года Мэнсон содержится в одиночной камере. Его приговорили к пожизненному сроку за организацию убийств семерых человек. Среди жертв Мэнсона и трех его сообщников - являвшаяся женой режиссера Романа Полански актриса Шэрон Тейт, которая на момент смерти была на девятом месяце беременности.

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