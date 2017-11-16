Выискивая их в соцсетях.

В Японии задержали подозреваемого в серии жестоких убийств. Такахиро Шираиши, получивший прозвище Убийца из Twitter, знакомился в соцсетях с пожелавшими совершить суицид и, обещая им помощь в уходе из жизни, заманивал к себе. После этого мужчина рубил гостям головы. На его счету жизни девяти человек в возрасте от 15 до 26 лет, пишет Daily Mail.

На Шираиши полиция вышла в ходе расследования пропажи 23-летней девушки. Накануне исчезновения она написала в Twitter о намерении уйти из жизни: "Я ищу человека, готового умереть вместе со мной". Убийца, наткнувшись на этот пост, пообещал его автору помощь. Параллельно с девушкой связались правоохранители и попросили организовать встречу с Шираиши, где и задержали его. В квартире мужчины в пригороде Токио были найдены останки пропавших месяцем ранее, передает "Уралинформбюро".

В связи с этим власти Японии намерены ограничить суицидальные посты в соцсетях, а их авторам оказывать поддержку. Ранее администрация Twitter ввела новое правило - теперь пользователи "не имеют права способствовать и поощрять самоубийства или самовредительство".

Стоит отметить, что ежегодно в Стране восходящего солнца фиксируется до 20 тысяч самоубийств. Существуют даже специальные сайты, пользователи которых объединяются для группового суицида.