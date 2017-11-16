За вымогательство.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 51-летнему жителю Тюмени, признав его виновным в вымогательстве 4,5 миллиона рублей и незаконном ношении гранаты. Он проведет 11 лет в колонии строгого режима, а также должен заплатить 50 тысяч рублей штрафа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2016 года подсудимый вымогал деньги у замдиректора одной из строительных фирм. При этом он угрожал мужчине расправой. Спустя несколько дней полицейские задержали злоумышленника. При досмотре в его куртке обнаружили боевую осколочную гранату РГД-5.

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