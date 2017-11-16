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Два киргиза убили соседа за приставания к женщинеСегодня в 16:20

  • Текст

Мужчины признались в содеянном.

Двое жителей села Кашат (Иссык-Кульский район Кыргызстана) признались в убийстве соседа. В вечер трагедии погибший мужчина приставал к односельчанке, требуя от нее секса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, вечером 17 октября пьяный 26-летний мужчина пришел домой к односельчанке, сидевшей дома с маленькими детьми, и начал требовать от нее интима. Испугавшись угроз, женщина позвонила мужу, который работал в соседнем селе.

Пьяницу попытались остановить соседи женщины. Около полуночи приехал с работы и муж: он несколько раз ударил обидчика по лицу, после чего тот сбежал.

Через сутки жители села нашли его тело.

В убийстве признались соседи женщины, пытавшиеся ей помочь. Кроме их показаний, вину подтверждают неопровержимые улики. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания, следствие продолжается.

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