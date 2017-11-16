Полиция ищет потепервших.

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару бизнесменов. Это двое местных жителей 24 лет и 31 года. Они арестованы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Преступление было совершено вечером 29 июня 2017 года. Злоумышленники с пистолетами проникли в офис на Сибирском тракте, 57/л, связали потерпевших скотчем и потребовали отдать все деньги. Мужчина оказал сопротивление, и нападавшие скрылись.

Их задержали 30 октября в районе Белой башни. Как выяснилось, подозреваемые ранее были судимы: старший из них отбывал наказание за смертельное ДТП, а младший - за угрозу убийством, надругательство и кражу.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Им грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые арестованы.

Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям. Всех, кто мог пострадать от их действий, просят позвонить по телефонам: (343) 294-13-53, 8-922-153-98-01.