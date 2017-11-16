×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Костанаец выстрелил школьнице в глаз из пневматикиСегодня в 17:51

  • Текст

Суд отправил его в колонию.

Костанаец выстрелил 13-летней девочке в глаз из пневматического пистолета. Суд признал 19-летнего видеоблогера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и назначил 5,5 года лишения свободы, сообщают "Костанайские новости".

Кроме того, суд взыскал с него в пользу матери пострадавшей девочки более 3,5 миллиона тенге (около 630 000 рублей).

ЧП произошло в июле 2016 года. Вечером 13-летняя девочка гуляла с подругой: навстречу им шли два парня, один из которых внезапно выстрелил школьнице в глаз из пневматического пистолета.

Виновник происшествия был популярным видеоблогером, его задержали в Челябинске в феврале 2017 года. Пострадавшая девочка теперь вынуждена регулярно летать на лечение в Москву, где врачи смогли сохранить сам глаз, но не спасли его функцию. Кроме того, из-за травмы ей пришлось оставить профессиональные занятия теннисом, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×