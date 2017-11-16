Суд отправил его в колонию.

Костанаец выстрелил 13-летней девочке в глаз из пневматического пистолета. Суд признал 19-летнего видеоблогера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего и назначил 5,5 года лишения свободы, сообщают "Костанайские новости".

Кроме того, суд взыскал с него в пользу матери пострадавшей девочки более 3,5 миллиона тенге (около 630 000 рублей).

ЧП произошло в июле 2016 года. Вечером 13-летняя девочка гуляла с подругой: навстречу им шли два парня, один из которых внезапно выстрелил школьнице в глаз из пневматического пистолета.

Виновник происшествия был популярным видеоблогером, его задержали в Челябинске в феврале 2017 года. Пострадавшая девочка теперь вынуждена регулярно летать на лечение в Москву, где врачи смогли сохранить сам глаз, но не спасли его функцию. Кроме того, из-за травмы ей пришлось оставить профессиональные занятия теннисом, передает "Уралинформбюро".