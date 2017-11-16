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Швырнувшую стул в полицейского свердловчанку отправили в колониюСегодня в 15:42

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Почти на два года.

Суд вынес приговор 24-летней рецидивистке из Красноуфимска, признав ее виновной в оскорблении и причинении насилия в отношении представителя власти. Она проведет 1 год 8 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 13 февраля 2017 года. Подсудимую со знакомым доставили в отдел полиции. В дежурной части девушка начала себя вести агрессивно: в одного полицейского она бросил стул, а другого несколько раз пнула. При этом злоумышленница покрыла стражей порядка матом.

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