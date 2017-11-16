Детей выкупали до появления на свет.

Городской суд Ташкента признал двух местных жительниц виновных в торговле людьми. Подсудимые находили беременных молодых женщин, нуждающихся в деньгах, и предлагали им продать их будущих детей, пишет Sputnik.

"Торговок" задержали во время продажи одного из новорожденных, "покупателями" которого выступили правоохранители. В ходе следствия вскрылись еще два эпизода торговли младенцами, передает "Уралинформбюро".

По уголовному кодексу Республики, максимальное наказание за торговлю несовершеннолетними может достигнуть 12 лет. Преступницы получили по 4 и 6 лет.