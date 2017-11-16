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Павлодарца обвиняют в изнасиловании 81-летней пенсионеркиСегодня в 16:48

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Он - под подпиской о невыезде.

23-летнего жителя Павлодарской области (Казахстан) обвиняют в изнасиловании 81-летней пенсионерки. Рассмотрения уголовного дела молодой человек ожидает под подпиской о невыезде, передает "Уралинформбюро".

Процесс должен был начаться 15 ноября, но заседание перенесли на 28 ноября. Разбираться в деле суд будет в закрытом режиме.

По статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера молодому человеку грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей обеспокоены продвижением дела. Некоторые из них переживают, что злоумышленник может избежать наказания, несмотря на все улики, подтверждающие его вину, пишет Tengrinews.

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