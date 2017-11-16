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В Перми забивший до смерти пациента медбрат сел на 10 летСегодня в 19:20

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В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор бывшему медбрату, который до смерти избил пациента пермского наркодиспансера. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 2 мая 2017 года. В отделении неотложной помощи №7 осужденный нанес множественные удары одному из пациентов. Спустя некоторое время потерпевший скончался. Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека".

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