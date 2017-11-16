Из зависти.

В Екатеринбурге задержали 30-летнюю местную жительницу, которая работала няней в большой семье. Ее подозревают в убийстве матери троих детей.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин, женщину с ножевыми ранениями обнаружил супруг в ночь на 13 ноября. Наутро она скончалась в больнице.

В настоящее время подозреваемая арестована. Ее проверят на вменяемость.

По данным СМИ, женщина пошла на преступление, чтобы забрать детей себе.