Чтобы он не уходил из дома.

В Челябинской области в отношении контрактника Росгвардии возбуждено уголовное дело за незаконное лишение подростка свободы (п."д" ч.2 ст.127 УК РФ).

Предварительно установлено, что военнослужащий приехал в Кыштым в гости к матери. Женщина пожаловалась на его 13-летнего брата, который постоянно уходил из дома без предупреждения. Тогда сержант приковал подростка цепью к металлической кровати. Школьника освободили прибывшие полицейские.

Уголовное дело расследует военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главного военного следственного управления.