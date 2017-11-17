×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Харизматичный рецидивист из Прикамья соблазняет жертв песнями Наташи КоролевойСегодня в 09:21

  • Текст

Он носит с собой микрофон.

Разыскиваемый в Прикамье 29-летний рецидивист Александр Третьяков очаровывал своих жертв песнями Наташи Королевой. Кроме того, по данным телеграм-канала Mash, он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Насчет песен Наташи Королевой ничего сказать не могу, но известно, что он носит с собой маленький электронный микрофон. Его до сих пор ищут, он может быть на территории другого региона", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель краевого СУ СКР Ирина Незнамова.

Третьякова подозревают в убийстве и серии грабежей. Особо тяжкое преступление он, по версии следствия, совершил 15 октября на территории Ленинского района Перми. Также он "наследил" в селе Бершеть (Пермский район), деревне Лунежки (Добрянский район) и Свердловском районе Перми.

На вид разыскиваемому 27-29 лет. Его рост 180 сантиметров, он среднего телосложения. Может быть одет в темно-синюю куртку (отворот воротника куртки желтый), синий свитер, синие спортивные штаны.

Ранее Третьяков был неоднократно судим. Следователи обращают особое внимание на то, что он легко входит в доверие. При задержании мужчина может оказать сопротивление.

Ранее по теме:
Особо опасен: в Прикамье ищут харизматичного рецидивиста

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×