Харизматичный рецидивист из Прикамья соблазняет жертв песнями Наташи КоролевойСегодня в 09:21
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Он носит с собой микрофон.
Разыскиваемый в Прикамье 29-летний рецидивист Александр Третьяков очаровывал своих жертв песнями Наташи Королевой. Кроме того, по данным телеграм-канала Mash, он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Насчет песен Наташи Королевой ничего сказать не могу, но известно, что он носит с собой маленький электронный микрофон. Его до сих пор ищут, он может быть на территории другого региона", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель краевого СУ СКР Ирина Незнамова.
Третьякова подозревают в убийстве и серии грабежей. Особо тяжкое преступление он, по версии следствия, совершил 15 октября на территории Ленинского района Перми. Также он "наследил" в селе Бершеть (Пермский район), деревне Лунежки (Добрянский район) и Свердловском районе Перми.
На вид разыскиваемому 27-29 лет. Его рост 180 сантиметров, он среднего телосложения. Может быть одет в темно-синюю куртку (отворот воротника куртки желтый), синий свитер, синие спортивные штаны.
Ранее Третьяков был неоднократно судим. Следователи обращают особое внимание на то, что он легко входит в доверие. При задержании мужчина может оказать сопротивление.
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