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Отчим-мигрант надругался над 11-летней падчерицейСегодня в 10:19

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И не признал вину.

26-летнего узбекистанца осудили за насилие над 11-летней падчерицей. Мигрант, женившийся на жительнице Уренского района, развращал школьницу и угрожал ей убийством, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Злоумышленник совершал свои преступные действия осенью 2015 и зимой 2016 года, когда матери девочки не было дома. В октябре 2016 года женщина обратилась в следственные органы, заподозрив неладное.

Свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему 14 лет колонии особого режима.

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