Его поймали с 6 кило "синтетики".

Белоярский райсуд вынес приговор жителю Уфы, признав его виновным в покушении на наркоторговлю. Он проведет девять лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 50 тысяч рублей штрафа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Установлено, что подсудимый участвовал в завозе крупных партий синтетических наркотиков в разные регионы России. Он получал указания от неустановленного лица забирать зелье и помещать его в тайники.

В последнем случае мужчина должен был доставить партию "синтетики" в Челябинск из тайников в Свердловской области. Его задержали в районе села Логиново (Белоярский район) с 6 килограммами наркотика.