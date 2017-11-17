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Киргиз отомстил за оскорбление жены и покончил с собойСегодня в 14:10

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Его шокировала смерть оппонента.

В убийстве 26-летнего жителя села Кашат (Кыргызстан) заподозрили третьего человека. Двое уже признавшихся в убийстве мужчин рассказали, что с ними был еще один человек.

Как ранее писало "Уралинформбюро", они мстили за приставания к соседке. В вечер трагедии тот, будучи пьяным, пытался добиться от замужней женщины интима.

Выяснилось, что вместе с задержанными был и муж потерпевшей женщины, сообщает Sputnik. Втроем они до смерти избили оппонента.

Оскорбленного мужа шокировала смерть обидчика. Он оставил друзей и ушел в неизвестном направлении, а на следующий день было найдено тело: мужчина покончил жизнь самоубийством.

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