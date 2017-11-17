Киргиз отомстил за оскорбление жены и покончил с собойСегодня в 14:10
- Текст
Его шокировала смерть оппонента.
В убийстве 26-летнего жителя села Кашат (Кыргызстан) заподозрили третьего человека. Двое уже признавшихся в убийстве мужчин рассказали, что с ними был еще один человек.
Как ранее писало "Уралинформбюро", они мстили за приставания к соседке. В вечер трагедии тот, будучи пьяным, пытался добиться от замужней женщины интима.
Выяснилось, что вместе с задержанными был и муж потерпевшей женщины, сообщает Sputnik. Втроем они до смерти избили оппонента.
Оскорбленного мужа шокировала смерть обидчика. Он оставил друзей и ушел в неизвестном направлении, а на следующий день было найдено тело: мужчина покончил жизнь самоубийством.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.Сегодня в 14:57
"РСГ-Академическое" вышло в лидеры
Среди свердловских застройщиков.Сегодня в 14:52
Узбек зарезал и сжег жену из-за долгов
По кредиту.Сегодня в 14:51
Российским властям рекомендовали проредить чиновничью армию
А оставшимся привить новые ценности.Сегодня в 14:48
В Прикамье послушник храма попался на краже
Его ждет суд.Сегодня в 14:46
Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"
Вопрос денег не обсуждался.Сегодня в 14:41
"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небе
По пути из Москвы в Новосибирск.Сегодня в 14:33
В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичами
Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.Сегодня в 14:16
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 13:06Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судом
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.