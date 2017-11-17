Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Перми, который был послушником соликамского храма. Его обвиняют в краже из церковной лавки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В середине августа 2017 года обвиняемый похитил из кельи служителя храма ключи от церковной кружки, где хранились пожертвования прихожан. Когда в помещении никого не было, мужчина открыл контейнер и забрал 500 рублей. Он пытался похитить еще 3 000 рублей, но его спугнул служитель храма.

В рамках расследования дела выяснилось, что в марте злоумышленник похитил ключи от сейфа, где хранились деньги на нужды храма. От забрал оттуда 5 000 рублей и скрылся.