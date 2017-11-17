По кредиту.

36-летний узбекистанец зарезал и сжег свою жену. По мнению родственников, причиной конфликта стали долги по кредиту, взятому на разведение кур, сообщает "Служба новостей Центральной Азии".

Трагедия произошла 13 ноября в Хорезмской области. До этого пара, воспитывающая троих детей, ругалась больше недели: погибшая даже ушла в родительский дом, обидевшись на мужа.

Об убийстве вдовец рассказал своему отцу. Тот сразу же сдал злоумышленника милиции, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Идет следствие.