Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободитьсяСегодня в 16:01
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Осудили его сожительницу.
Каргапольский райсуд вынес приговор 48-летней местной жительнице, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначили 1 год исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
В мае 2017 года обвиняемая поругалась с пьяным сожителем. Женщина испугалась, что мужчина поднимет на нее руку, и обмотала ему скотчем руки, ноги и лицо (дыхательные пути перекрыты не были). "Пленник" попытался высвободиться и начал делать рывки. Это привело к тому, что клейкая лента соскользнула с лица не шею, образовав петлю.
Потерпевший задохнулся.
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