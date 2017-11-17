Убийцы костанайского психиатра получили 86 летСегодня в 17:20
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На четверых.
Костанайский суд вынес приговоры по делу об убийстве бывшего главврача областной психбольницы Рашиды Сандыбаевой. Виновными в ее смерти признали коллегу погибшей женщины Зауреш Изалдину, а также троих исполнителей, пишет Alau.kz.
На допросах осужденные Булат Китибаев и Виктор Кодатенко заявляли, что Изалдина предложила им за расправу над врачом 20 тысяч долларов. Тело экс-руководителя психбольницы нашли в ее же квартире 20 февраля 2017 года: на трупе было около 30 ножевых ранений, передает "Уралинформбюро".
Организатор убийства Изалдина получила 25 лет тюрьмы, а остальные – по 24, 22 и 15 лет. Самый маленький срок суд назначил злоумышленнику, который признал предъявленные ему обвинения.
Стоит отметить, что осужденную Изалдину также обвиняют в "заказе" действующего главврача областной психбольницы. Следствие считает, что преступница хотела занять руководящий пост, но не успела довести дело до конца.
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