Соучастник пока в бегах.

Подозреваемый в совершении чудовищного преступления в отношении 12-летней екатеринбургской школьницы задержан в ночь на 18 ноября. Сыщики уголовного розыска взяли 42-летнего мужчину у него дома.

В квартире подозреваемого прошли обыски, сейчас силы правоохранителей направлены на поиски соучастника преступления. "В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель 3 отдела по расследованию особо важных дел областного СКР Александр Сапегин.

Подозреваемый в совершении преступления - безработный и уже был судим за совершении тяжкого преступления.

"В народе таких криминальных личностей называют откровенными рецидивистами. Свою первую судимость он получил по приговору суда города Первоуральск в декабре 1995 года по статье 148 УК РСФСР, за что получил наказание в виде 1 года исправительных работ. На этом с преступным миром не завязал. В апреле 1997 года областной суд приговорил его за более тяжкие преступления к 9 годам и двум месяцам лишения свободы. Тюремный срок отбывал в ИК №2 Екатеринбурга, откуда освободился в апреле 2005 года. В августе того же года за кражи вновь отправился на 2,5 года "пилить лес" по приговору суда Первоуральска в ИК №10. Условно-досрочно освободился в октябре 2006 года. В декабре 2011 года Чкаловским судом Екатеринбурга осужден за имущественное преступление к исправительным работам на один год и шесть месяцев. Когда за ним пришли сыщики уголовного розыска, он вел себя спокойно и уверенно, сказывался богатый криминальный опыт. Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке "Фокс" из фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", который всегда повторял операм фразу "Ну, доказывай начальник". Что касается второго соучастника нападения, его задержание – дело времени", - рассказал о личности предполагаемого педофила официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В розысках преступника были задействованы более 250 сотрудников районной, городской и областной полиции. Была проведена титаническая работа. "Как итог, о чем хочу проинформировать общественность, преступление сексуального характера в отношении девочки не останется безнаказанным. Существо, а по иному его сложно назвать, недолго радовался свободе и полученному под угрозой расправы "удовольствию". Этот упырь уже арестован и содержится под стражей", - заверил пресс-секретарь областного ГУ МВД.

По его данным, отличившихся при раскрытии этого преступления сотрудников ждет награда. Кроме того, начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин выразил благодарность всем неравнодушным жителям Екатеринбурга.

7 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга двое неизвестных похитили школьницу, несколько часов истязали ее, а затем оставили на ЕКАД. Уголовное дело было возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Следствие продолжается.

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