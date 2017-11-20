В Салехарде арестовали депутата местного ЗаксобранияСегодня в 09:38
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По подозрению в подкупе.
На Ямале на два месяца заключили под стражу директора дочернего предприятия компании "Газпромнефть", депутата Заксобрания округа Павла Крюкова. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, народного избранника подозревают в получении взятки в один миллион рублей.
По данным ведомства, подозреваемый получил деньги 17 ноября через посредника за совершение действия "в интересах коммерческих организаций", собравших для него деньги.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". Фигурантом уголовного дела также стал человек, передававший Крюкову деньги. В отношении посредника возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере".
"По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий", - пояснили в пресс-службе окружного ведомства.
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