Он – в больнице, она – в вытрезвителе.

В поселке Али (Казахстан) пьяная жена пырнула ножом супруга во время празднования дня рождения ребенка. Расследование ведется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Алматинской области.

24-летний мужчина с ножевым ранением попал в больницу после застолья в честь дня рождения ребенка. Во время празднования между мужем и женой завязалась ссора: 33-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя.

Теперь в отношении задержанной, которая сейчас находится в вытрезвителе, решается вопрос о мере пресечения на время расследования.