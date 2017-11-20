С помощью электроприбора.

49-летнюю жительницу Худжанда (Таджикистан) подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители считают, что женщина дважды ударила знакомого по голове нагревательным электроприбором, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Поссорившись с 58-летним жителем города Бустон, подозреваемая два раза ударила его, а затем сбежала. От полученных травм потерпевший скончался на месте.