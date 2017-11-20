Во время пьянки.

В поселке Витаминный (Сосновский район) 16-летний подросток пырнул ножом сверстника. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером 16 ноября 2017 года. Подростки выпивали, и между ними разгорелась ссора. Потерпевшего госпитализировали.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.