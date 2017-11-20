И предъявили обвинение.

Одного из подозреваемых в надругательстве над 12-летней екатеринбурженкой арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Второго подозреваемого ищут.

Преступление было совершено 7 ноября 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Двое мужчин похитили школьницу, несколько часов насиловали ее, а затем высадили на ЕКАД. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Одного из злоумышленников задержали в ночь на 18 ноября. Им оказался 42-летний местный житель. Ранее он был судим за совершение тяжкого преступления.

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