Ему вменяют 3 статьи.

В суд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего челябинца Николая Ефименко. Он обвиняется в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ Екатерины Платоновой, мошенничестве и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Убийство было совершено днем 5 декабря 2016 года. Елена Платонова пришла в салон интерьера "Апартамент", чтобы забрать дорогостоящую душевую кабину. Ефименко, работавший продавцом, сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелся конфликт, и, по версии следствия, обвиняемый нанес женщине множественные удары ножом.

Чтобы отвести от себя подозрения, Ефименко выбросил камеру видеонаблюдения в мусорный контейнер и пырнул себя ножом в ногу. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных, однако позднее обман вскрылся.

В ходе расследования дела выяснилось, что мужчина регулярно обманывал клиентов салона. Он брал с людей предоплату за доставку сантехники, но обязательства в срок не исполнял. Установлена его причастность к хищению более 300 тысяч рублей у шестерых потерпевших.

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