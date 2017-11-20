Он дал 250 тысяч замглавы Радужного.

В Югре суд вынес приговор учредителю управляющих компаний ООО "Дом-Сервис" и ООО "Веста". Мужчину признали виновным в даче взятки в крупном размере. Ему выписали штраф в 1,8 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным следствия, подсудимый передал 250 тысяч рублей замглавы Радужного за содействие в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для его управляющих компаний.

Уголовное дело в отношении чиновницы находится на судебном рассмотрении.