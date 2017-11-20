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Куковякин не смог выйти на свободуСегодня в 13:47

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Он просил смягчить наказание.

Один из бывших лидеров ОПС "Уралмаш" Александр Куковякин, осужденный за мошенничество, не смог добиться замены неотбытой части наказания более мягким. Рассмотрение апелляции состоялось 20 ноября 2017 года в Свердловском облсуде.

"19 сентября Ивдельский городской суд уже отказал в смягчении наказания Куковякину, областной суд оставил без изменения это решение, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

В феврале 2016 года Тавдинский горсуд отправил Куковякина за решетку на 5 лет, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Установлено, что в 2004 году экс-депутат с двумя сообщниками похитил более 2,6 миллиона рублей (принадлежали местному гидролизному заводу). Его задержали на территории ОАЭ в июне 2015 года.

В конце апреля облсуд скостил ему срок на год. Свою вину Куковякин признал полностью.

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