Куковякин не смог выйти на свободуСегодня в 13:47
- Текст
Он просил смягчить наказание.
Один из бывших лидеров ОПС "Уралмаш" Александр Куковякин, осужденный за мошенничество, не смог добиться замены неотбытой части наказания более мягким. Рассмотрение апелляции состоялось 20 ноября 2017 года в Свердловском облсуде.
"19 сентября Ивдельский городской суд уже отказал в смягчении наказания Куковякину, областной суд оставил без изменения это решение, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
В феврале 2016 года Тавдинский горсуд отправил Куковякина за решетку на 5 лет, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Установлено, что в 2004 году экс-депутат с двумя сообщниками похитил более 2,6 миллиона рублей (принадлежали местному гидролизному заводу). Его задержали на территории ОАЭ в июне 2015 года.
В конце апреля облсуд скостил ему срок на год. Свою вину Куковякин признал полностью.
Ранее по теме:
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Куковякину
Подельник Куковякина предстанет перед судом
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:51
Фуры не пустят в Челябинск во время штиля
Город задыхается.Сегодня в 16:45
На Среднем Урале открыли "Маски скорби"
Как вторую точку "треугольника".Сегодня в 16:40
Ямальский гимназист извинился за "невинно погибших бойцов Вермахта"
Перед немецкими депутатами.Сегодня в 16:29
Копейчанин ограбил спорт-бар с игрушечными пистолетами
Он унес с собой 40 000 рублей.Сегодня в 16:26
Конкурсный управляющий "хлебного" ОАО осужден в Екатеринбурге
За коммерческий подкуп.Сегодня в 16:23
На ВСМПО модернизируют управление печами
Вакуумно-дугового переплава.Сегодня в 16:19
В Казань и Санкт-Петербург отправят дополнительные поезда из Екатеринбурга
На Новый год.Сегодня в 16:16
Проблему трудоустройства свердловских инвалидов решат по-тюменски
Если одобрит прокуратура.Сегодня в 15:50
Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан
С 2019 года.Сегодня в 15:40
"Яблоко" восстановит региональное отделение в Екатеринбурге
В начале декабря.Сегодня в 15:37
Уральские энергетики прошли "Забег на диванах"
И гонки на "драконах".Сегодня в 15:31
Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
На главном проспекте мегаполиса.Сегодня в 15:30
Американским солдатам запретили выпивать в Японии
Из-за смертельного ДТП.Сегодня в 15:08
Обгоревшая от взрыва газа женщина потеряла ребенка
Его сердце остановилось.Сегодня в 15:03
Обоснованность роста стоимости проезда в челябинских маршрутках оценит ФАС
Мэрия попросила проверить частных перевозчиков.
Главные новости
- Сегодня в 15:31Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
- Сегодня в 13:44Свердловские эсеры выбрали главой "хорошего мужика"
- Сегодня в 13:20Цветная мусорная революция на Урале
- Сегодня в 12:50Наш барак в ожидании Ройзмана
- Сегодня в 12:19Посол США в России поговорил с Куйвашевым об отношениях
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.