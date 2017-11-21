За хищение в крупном размере.

Бывший менеджер компании "АльфаСтрахование" Василий Никитин проведет три года в колонии общего режима за крупное хищение. Такой приговор мужчине вынес Симоновский райсуд Москвы, обжаловать вердикт ему не удалось.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", в 2014 году В.Никитин присвоил 59 тысяч рублей страховой премии по каско. Когда в этом его уличили сотрудники службы безопасности (СБ), мужчина раскаялся, но класть в свой карман чужое не прекратил.

Ссылаясь на болезнь матери, которой он прикрывал тягу к спиртному, сотрудник все реже появлялся на рабочем месте. И спустя три месяца вовсе перестал ходить в офис, при этом за В.Никитиным числилась большая задолженность по бланкам страховых полисов.

Сотрудники СБ проверили рабочий стол мужчины и в одном из ящиков обнаружили более 20 незарегистрированных в информационной системе договоров страхования. Там же лежали заполненные квитанции на получение страховых премий на общую сумму около 550 тысяч рублей.

В полиции В.Никитин признался, что потратил средства на личные нужды, и пообещал все вернуть. Спустя некоторое время мужчина был уволен из "АльфаСтрахования", а посуленных денег от него так и не дождались.

В ходе документальной ревизии за В.Никитиным выявили дебиторскую задолженность в 823 тысячи рублей. Преступник получал деньги за страхование, но не передавал их в кассу компании - в случае непредвиденных обстоятельств клиенты не смогли бы получить возмещение.

В январе 2015 года против бывшего менеджера возбудили уголовное дело. В.Никитин к следователю не явился и был объявлен в розыск. Спустя год мужчину нашли и заключили в СИЗО. Он часто менял показания, вводя следствие в заблуждение, но под тяжестью доказательств был вынужден сознаться во всем.

В июне 2017 года суд признал В.Никитина виновным в хищении вверенного ему чужого имущества в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии общего режима. Попытка обжаловать вердикт успехом не увенчалась.