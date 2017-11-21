×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-сотрудника "АльфаСтрахования" отправили в колонию на 3 года20 ноября в 17:47

  • Текст

За хищение в крупном размере.

Бывший менеджер компании "АльфаСтрахование" Василий Никитин проведет три года в колонии общего режима за крупное хищение. Такой приговор мужчине вынес Симоновский райсуд Москвы, обжаловать вердикт ему не удалось.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", в 2014 году В.Никитин присвоил 59 тысяч рублей страховой премии по каско. Когда в этом его уличили сотрудники службы безопасности (СБ), мужчина раскаялся, но класть в свой карман чужое не прекратил.

Ссылаясь на болезнь матери, которой он прикрывал тягу к спиртному, сотрудник все реже появлялся на рабочем месте. И спустя три месяца вовсе перестал ходить в офис, при этом за В.Никитиным числилась большая задолженность по бланкам страховых полисов.

Сотрудники СБ проверили рабочий стол мужчины и в одном из ящиков обнаружили более 20 незарегистрированных в информационной системе договоров страхования. Там же лежали заполненные квитанции на получение страховых премий на общую сумму около 550 тысяч рублей.

В полиции В.Никитин признался, что потратил средства на личные нужды, и пообещал все вернуть. Спустя некоторое время мужчина был уволен из "АльфаСтрахования", а посуленных денег от него так и не дождались.

В ходе документальной ревизии за В.Никитиным выявили дебиторскую задолженность в 823 тысячи рублей. Преступник получал деньги за страхование, но не передавал их в кассу компании - в случае непредвиденных обстоятельств клиенты не смогли бы получить возмещение.

В январе 2015 года против бывшего менеджера возбудили уголовное дело. В.Никитин к следователю не явился и был объявлен в розыск. Спустя год мужчину нашли и заключили в СИЗО. Он часто менял показания, вводя следствие в заблуждение, но под тяжестью доказательств был вынужден сознаться во всем.

В июне 2017 года суд признал В.Никитина виновным в хищении вверенного ему чужого имущества в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии общего режима. Попытка обжаловать вердикт успехом не увенчалась.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×