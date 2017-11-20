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Конкурсный управляющий "хлебного" ОАО осужден в ЕкатеринбургеСегодня в 16:26

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За коммерческий подкуп.

В столице Урала вынесли приговор конкурсному управляющему ОАО "Хлеб" Андрею Горохову. Он признан виновным в получении 1,2 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа. Верх-Исетский райсуд приговорил мужчину к 7 годам колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предприятие было признано банкротом в сентябре 2016 года. Горохова назначили конкурсным управляющим. Он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОАО. Однако, как установил суд, действовал в своих интересах.

Так, одному из коммерческих предприятий, которое рассчитывало получить право на получение с предприятия-банкрота 84,4 миллиона рублей долга, Горохов предложил заплатить ему 5 миллионов рублей. За эти деньги он обещал не препятствовать в суде включению 84,3 миллиона рублей в реестр требований кредиторов.

"Также конкурсный управляющий обязался заключить мировые соглашения с другими кредиторами, чтобы реализовать имущество ОАО "Хлеб" в пользу подконтрольной коммерческому предприятию фирме. Таким образом Андрей Горохов обязался провести конкурсные процедуры в интересах коммерческого предприятия – кредитора. Представитель коммерческого предприятия согласился, но поставил в известность сотрудников правоохранительных органов", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Горохова задержали в одном из ресторанов Екатеринбурга при получении первой части обещанной суммы - 1,25 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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