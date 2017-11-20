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Копейчанин ограбил спорт-бар с игрушечными пистолетамиСегодня в 16:29

  • Текст

Он унес с собой 40 000 рублей.

В Копейске неизвестный в маске ворвался в спорт-бар с двумя игрушечными пистолетами и забрал деньги из кассы. С места происшествия он скрылся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленника задержал сотрудник ППС, находившийся на выходном. Полицейский заметил подозрительного мужчину, который пробегал по Коммунистическому проспекту. Инспектор догнал его и удерживал до прибытия следственно-оперативной группы.

Нападавшим оказался 31-летний ранее судимый местный житель. У него изъяли 40 тысяч рублей и пластмассовые пистолеты. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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