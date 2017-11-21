За хищение 44 миллионов.

Кунгурский горсуд вынес приговор одному из участников ОПГ, которая похитила более 44 миллионов рублей из банкоматов. Он проведет 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Мужчина также заплатит 200 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Установлено, что банда из четырех человек орудовала с 2012 по 2016 годы. Злоумышленники вскрывали банкоматы в Прикамье, Свердловской и Челябинской областях. Преступления они совершали в темное время суток. В общей сложности было взломано 30 устройств.

Осужденный заключил досудебное соглашение, и его дело рассматривалось в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

Уголовные дела в отношении остальных участников ОПГ находятся на стадии расследования.