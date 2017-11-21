В связи со смертью пилота.

Суд прекратил уголовное дело в отношении пилота легкомоторного гидросамолета Че-29, погибшего при крушении судна в июне 2016 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Авиакатастрофа произошла 19 июня 2016 года в районе озера Баклановское - в 30 километрах от Ханты-Мансийска. При взлете с воды судно задело деревья, упало и загорелось. Пилот погиб на месте, а двух пассажиров госпитализировали в окружную больницу Ханты-Мансийска в тяжелом состоянии.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, пилот заправил самолет не тем бензином. А в процессе взлета он не пользовался закрылками и не использовал максимальную мощность двигателя, необходимую для набора высоты. Кроме того, мужчина не предпринял мер для разворота воздушного судна в безопасном направлении, чтобы произвести посадку обратно на озеро.

Уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого.

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