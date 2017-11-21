Дело о крушении гидросамолета в Югре прекращено20 ноября в 18:10
- Текст
В связи со смертью пилота.
Суд прекратил уголовное дело в отношении пилота легкомоторного гидросамолета Че-29, погибшего при крушении судна в июне 2016 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
Авиакатастрофа произошла 19 июня 2016 года в районе озера Баклановское - в 30 километрах от Ханты-Мансийска. При взлете с воды судно задело деревья, упало и загорелось. Пилот погиб на месте, а двух пассажиров госпитализировали в окружную больницу Ханты-Мансийска в тяжелом состоянии.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, пилот заправил самолет не тем бензином. А в процессе взлета он не пользовался закрылками и не использовал максимальную мощность двигателя, необходимую для набора высоты. Кроме того, мужчина не предпринял мер для разворота воздушного судна в безопасном направлении, чтобы произвести посадку обратно на озеро.
Уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого.
Ранее по теме:
Один из пострадавших в крушении Че-29 в Югре остается в реанимации
МАК подключился к крушению гидросамолета в Югре
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
20 ноября в 20:04
Рецидивиста из Чусового будут судить за поджог дома с двумя трупами
Людей зарезал его сообщник.20 ноября в 19:47
В Кургане после травмирования 8-летней девочки в автобусе завели дело
Школьницу протащило по асфальту.20 ноября в 19:18
Сургутский священник отделался штрафом за пьяную езду
И дебош.20 ноября в 19:08
Развитие транспортного комплекса обойдется свердловским властям в 16 миллиардов
В 2018 году.20 ноября в 18:59
С карты "Екатеринбург-Сити" пропала улица Февральской революции
На эскизе бизнес-квартала "Медная гора" ее заменили деловой застройкой.20 ноября в 18:57
Зарезавшего двух человек на остановке пермяка отдали под суд
Его обвиняют по двум статьям.20 ноября в 18:39
Ямалец до смерти избил собутыльника и бросил его на лестничной клетке
Его задержали.20 ноября в 18:36
Судьба рынка недвижимости решится в декабре
На екатеринбургском саммите девелоперов.20 ноября в 18:34
Россияне объяснили свою любовь к Владимиру Путину
"Смелый и мужественный".20 ноября в 18:29
Екатеринбургского строителя отправили за решетку за хищение 2 миллионов
У заказчика.20 ноября в 18:20
Эсеры будут "крайними" на выборах президента России
И рады этому.20 ноября в 18:10
Дело о крушении гидросамолета в Югре прекращено
В связи со смертью пилота.20 ноября в 17:56
Тагильчане вынуждены полгода ездить на МРТ в Екатеринбург из-за урагана
Сломавшего томограф.20 ноября в 17:47
Экс-сотрудника "АльфаСтрахования" отправили в колонию на 3 года
За хищение в крупном размере.20 ноября в 17:43
Екатеринбуржцы разрешили застроить загадочный пустырь в центре города
И не продлевать Красноармейскую.
Главные новости
- 20 ноября в 19:08Развитие транспортного комплекса обойдется свердловским властям в 16 миллиардов
- 20 ноября в 18:20Эсеры будут "крайними" на выборах президента России
- 20 ноября в 17:43Екатеринбуржцы разрешили застроить загадочный пустырь в центре города
- 20 ноября в 15:31Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
- 20 ноября в 13:44Свердловские эсеры выбрали главой "хорошего мужика"
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.