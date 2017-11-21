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Екатеринбургского строителя отправили за решетку за хищение 2 миллионов20 ноября в 18:29

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У заказчика.

20 ноября 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 35-летнему Зарифджону Сангинову, признав его виновным в мошенничестве и присвоении более 2 миллионов рублей. Он проведет 4 года и 1 месяц в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

По данным следствия, в ноябре 2015 года подсудимый заключил договор подряда на выполнение строительных и отделочных работ в апартаментах на Белинского, а также в одном из домовладений в поселке Карасьеозерский-2. Заказчика он нашел в Интернете.

По устной договоренности, Сангинов закупал стройматериалы, мебель, аппаратуру и предметы домашнего обихода. Заказчик должным образом не контролировал работы, и обвиняемый покупал оборудование меньшей стоимости, чем было обозначено в заказе. Разницу он присваивал себе.

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