Его задержали.

В Надыме задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в избиении знакомого до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 14 ноября 2017 года. Подозреваемый выпивал в компании мужчин. Во время застолья он поругался с одним из собутыльников и жестоко избил его.

Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленник вытащил его на лестничную клетку. Спустя некоторое время мужчина скончался.