Его обвиняют по двум статьям.

В суд направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Перми, обвиняемого в двойном убийстве и разбое. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было свершено утром 24 июня 2017 года на остановке общественного транспорта в районе улицы Трамвайной. По данным следствия, мужчина зарезал 67-летнего пенсионера и похитил у него деньги. В это время мимо проходила 36-летняя женщина. Злоумышленник напал и на нее, забрав сумку с деньгами и сотовым телефоном. Раненую женщину обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. На следующий день потерпевшая скончалась в больнице.

Злоумышленника задержали спустя 2 дня.

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