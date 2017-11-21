И дебош.

Сургутский горсуд вынес приговор местному священнику, которого поймали пьяным за рулем. Иерею Иоанну Дарию придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, его лишили прав на 2,5 года, пишет "Интерфакс".

Священнослужителя задержали в ночь на 18 сентября 2017 года. Инспекторы ДПС остановили его Nissan X-TRAIL, который петлял по проезжей части. Водитель отказался выйти из машины. Сначала он попытался уехать, а после - дать взятку.

История завершилась потасовкой. К священнику применили физическую силу. Кадры с места происшествия попали в Интернет.

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