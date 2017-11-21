В Кургане после травмирования 8-летней девочки в автобусе завели дело20 ноября в 19:47
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Школьницу протащило по асфальту.
В Кургане возбудили уголовное дело по факту травмирования 8-летней девочки, которую протащил по асфальту автобус. Дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч.1 ст.238 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Инцидент произошел вечером 30 октября 2017 года. Водитель ПАЗа, отъезжая от остановки "Современник", не заметил заходившую в автобус школьницу. Нога девочки оказалась зажата в дверях, и она упала на асфальт.
Следователя просят очевидцев и пассажиров автобуса позвонить по телефонам: 23-90-50 или 23-88-27.
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В Кургане автобус протащил по асфальту 8-летнюю девочку
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