Людей зарезал его сообщник.

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего рецидивиста из Чусового. Его обвиняют в поджоге дома, где были убиты два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

8 ноября 2016 года 29-летний житель Оханского района, приехавший в гости к знакомому, повздорил с прохожим на улице Красногвардейской. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом. Произошедшее заметила жительница одного из домов - преступник расправился и с ней. Он поджег дом, оставив там два трупа, и скрылся вместе с приятелем, на глазах которого все и случилось.

Спустя некоторое время вспыхнул пожар на соседней улице. Там были обнаружены трупы еще двух женщин.

У злоумышленников оказался еще один подельник. На время расследования суд отпустил его под подписку о невыезде. Однако подсудимый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Вскоре его местонахождение установили и заключили под стражу.

Уголовное дело в отношении двух других соучастников, обвиняемых в убийстве 4 человек, находится на рассмотрении суда.

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