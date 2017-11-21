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В Екатеринбурге судят банду похоронщиковСегодня в 11:00

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Которая сжигала машины конкурентов.

21 ноября в Ленинском райсуде Екатеринбурга стартует рассмотрение по существу уголовного дела банды похоронщиков, которые сжигали машины конкурентов. На скамье подсудимых - шесть человек. Заседание началось в 11 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемые промышляли с октября 2015-го по май 2016 года. За это время они уничтожили 10 автомобилей конкурирующих фирм.

В апреле 2016 года один из подсудимых напал на сотрудника ювелирной компании, похитив драгоценности на 533 тысячи рублей. Другой подсудимый организовал ДТП с автомобилем Lexus LX 570, принадлежащем подруге его бывшей жены.

Уголовное дело в отношении седьмого подельника выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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