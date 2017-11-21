А тело спрятал.

В Перми по подозрению в убийстве девушки задержали 22-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, 21-летняя жительница села Култаево (Пермский район) пропала 18 ноября 2017 года. Она поехала на центральный рынок Перми, где около 18 часов должна была встретиться с приятелем. С тех пор ее никто не видел.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый, встретившись с девушкой, расправился с ней. Тело он спрятал на территории Орджоникидзевского района города.

В настоящее время решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.