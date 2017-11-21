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Югорчанин прострелил голову сожительнице и ее 14-летнему сынуСегодня в 11:53

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И пытался покончить с собой.

Житель поселка Половинка (Кондинский район) выстрелил из ружья в сожительницу и ее 14-летнего сына, а затем пытался покончить с собой. В настоящее время все трое находятся в больнице Урая. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено днем 20 ноября 2017 года. У женщины и подростка огнестрельные ранения головы.

Мотивы подозреваемого неизвестны. Его допросят после того, как врач даст разрешение.

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