И пытался покончить с собой.

Житель поселка Половинка (Кондинский район) выстрелил из ружья в сожительницу и ее 14-летнего сына, а затем пытался покончить с собой. В настоящее время все трое находятся в больнице Урая. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено днем 20 ноября 2017 года. У женщины и подростка огнестрельные ранения головы.

Мотивы подозреваемого неизвестны. Его допросят после того, как врач даст разрешение.