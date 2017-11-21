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Вербовщицу "ночных бабочек" задержали в аэропортуСегодня в 12:08

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При отправке в Россию новой партии.

В международном аэропорту Ташкента с поличным поймали женщину, вербовавшую проституток для работы в России. Во время задержания она провожала через госграницу Узбекистана трех девушек. Своим подопечным ранее судимая Мубарак Бердиева обещала солидные заработки и хорошую работу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУВД Ташкента, следственный отдел при УВД Чиланзарского района возбудил по данному факту уголовное дело по статье "торговля людьми, то есть вербовка человека в целях эксплуатации, в отношении двух или более лиц".

В ходе предварительного следствия было установлено, что Бердиева уже успела переправить за границу пять девушек из Узбекистана. В настоящее время женщина проверяется на причастность к другим преступлениям.

Стоит отметить, что ранее сотрудники СНБ пресекли деятельность двух ОПГ, отправлявших секс-рабынь из Узбекистана в ОАЭ и Таиланд.

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