В Екатеринбурге ищут жертв серийного насильникаСегодня в 12:13
- Текст
Он орудовал четыре года.
Свердловские следователи ищут потерпевших от действий 35-летнего екатеринбуржца. Его обвиняют в убийстве, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, насильник орудовал с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга (в том числе в парке Победы). О преступлениях потерпевшие по разным причинам не сообщали в правоохранительные органы.
В связи с этим следователи просят всех, кто пострадал от его действий, позвонить по телефонам: 8(343)297-72-44, 8-922-039-95-25. Конфиденциальность гарантируется.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:30
ММК получил премию "Приоритет-2017"
За достижения в импортозамещении.Сегодня в 15:20
Города Урала остались за пределами ТОП-10 экологического рейтинга
ОНФ и Минприроды.Сегодня в 15:16
Порошенко лишил украинских десантников голубых беретов
Бойцы узнали об этом на празднике.Сегодня в 15:15
Свердловчанин зарезал 17-летнюю подругу из-за неразделенной любви
И пытался покончить с собой.Сегодня в 14:41
Минстрой России нашел нарушения в тысячах новостроек
Для переселенцев из аварийного фонда.Сегодня в 14:36
"Медная столица" Урала просит денег на воду
А Нижняя Салда — на газ.Сегодня в 14:35
Екатеринбургское метро получит новые эскалаторы
К осени 2018 года.Сегодня в 14:34
РМК запустит подземный рудник "Джусинский" в новом году
Объекты шахтной поверхности готовы на 90%.Сегодня в 14:07
На Ямал рухнет часть космического корабля
Оленей просят не "парковать".Сегодня в 14:07
"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
В радиоактивном выбросе.Сегодня в 14:03
ФСК ЕЭС и МЧС в Западной Сибири обсудили вопросы пожаротушения
На энергообъектах.Сегодня в 13:47
В Прикамье пришла эпидемия ОРВИ
Но гриппа пока нет.Сегодня в 13:33
Свердловский министр отрекся от "всеобщей концессиализации"
Но обещанные деньги муниципалитеты получат.Сегодня в 13:29
Тюменские боксеры стали победителями III этапа Кубка "Нового Потока"
Выиграв у соперников из Оренбуржья.Сегодня в 13:21
В Ярославле в ДТП с двумя автобусами серьезно пострадали 9 человек
ПАЗы столкнулись на остановке.
Главные новости
- Сегодня в 14:07"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
- Сегодня в 13:06Экс-глава Верх-Исетского района не смог выйти на свободу
- Сегодня в 11:5180% "образовательного" бюджета уйдет в свердловскую глубинку
- Сегодня в 10:37Запуск трамваев по Татищева и Макаровскому мосту перенесли
- Сегодня в 09:46"Мусорный" тариф посеял панику среди уральцев
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.