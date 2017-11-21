Он орудовал четыре года.

Свердловские следователи ищут потерпевших от действий 35-летнего екатеринбуржца. Его обвиняют в убийстве, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, насильник орудовал с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга (в том числе в парке Победы). О преступлениях потерпевшие по разным причинам не сообщали в правоохранительные органы.

В связи с этим следователи просят всех, кто пострадал от его действий, позвонить по телефонам: 8(343)297-72-44, 8-922-039-95-25. Конфиденциальность гарантируется.