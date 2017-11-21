Пока родителей не было дома.

В Магаданской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Причиной стала гибель пятилетней девочки, тело которой родственники нашли в стиральной машине, передает "Уралиформбюро".

Как рассказали агентству в пресс-службе СУ СКР по региону, 6 часов ребенок находился в квартире один, без присмотра взрослых. По версии следствия, девочка забралась в стиральную машину, где задохнулась.

Проводится судебная медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти.

Следователи также намерены выяснить, почему погибшая находилась дома одна, не посещала детский сад и каковы были условия ее воспитания.