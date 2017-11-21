Экс-глава Верх-Исетского района не смог выйти на свободуСегодня в 13:06
- Текст
Облсуд оставил приговор в силе.
Свердловский облсуд оставил без изменения приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.
В августе 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал чиновника виновным во взяточничестве. Установлено, что он получил от местного предпринимателя 150 тысяч рублей за общее покровительство. Сам подсудимый утверждает, что деньги ему передали на покупку конфет и цветов на 8 Марта.
Бреденко отправили на 3 года в колонию общего режима. Кроме того, он не сможет занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.
Приговор вступил в силу.
Ранее по теме:
Облсуд пересмотрит приговор экс-главе Верх-Исетского района
Экс-глава Верх-Исетского района обжаловал приговор
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:30
ММК получил премию "Приоритет-2017"
За достижения в импортозамещении.Сегодня в 15:20
Города Урала остались за пределами ТОП-10 экологического рейтинга
ОНФ и Минприроды.Сегодня в 15:16
Порошенко лишил украинских десантников голубых беретов
Бойцы узнали об этом на празднике.Сегодня в 15:15
Свердловчанин зарезал 17-летнюю подругу из-за неразделенной любви
И пытался покончить с собой.Сегодня в 14:41
Минстрой России нашел нарушения в тысячах новостроек
Для переселенцев из аварийного фонда.Сегодня в 14:36
"Медная столица" Урала просит денег на воду
А Нижняя Салда — на газ.Сегодня в 14:35
Екатеринбургское метро получит новые эскалаторы
К осени 2018 года.Сегодня в 14:34
РМК запустит подземный рудник "Джусинский" в новом году
Объекты шахтной поверхности готовы на 90%.Сегодня в 14:07
На Ямал рухнет часть космического корабля
Оленей просят не "парковать".Сегодня в 14:07
"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
В радиоактивном выбросе.Сегодня в 14:03
ФСК ЕЭС и МЧС в Западной Сибири обсудили вопросы пожаротушения
На энергообъектах.Сегодня в 13:47
В Прикамье пришла эпидемия ОРВИ
Но гриппа пока нет.Сегодня в 13:33
Свердловский министр отрекся от "всеобщей концессиализации"
Но обещанные деньги муниципалитеты получат.Сегодня в 13:29
Тюменские боксеры стали победителями III этапа Кубка "Нового Потока"
Выиграв у соперников из Оренбуржья.Сегодня в 13:21
В Ярославле в ДТП с двумя автобусами серьезно пострадали 9 человек
ПАЗы столкнулись на остановке.
Главные новости
- Сегодня в 14:07"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
- Сегодня в 13:06Экс-глава Верх-Исетского района не смог выйти на свободу
- Сегодня в 11:5180% "образовательного" бюджета уйдет в свердловскую глубинку
- Сегодня в 10:37Запуск трамваев по Татищева и Макаровскому мосту перенесли
- Сегодня в 09:46"Мусорный" тариф посеял панику среди уральцев
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.