Облсуд оставил приговор в силе.

Свердловский облсуд оставил без изменения приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

В августе 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал чиновника виновным во взяточничестве. Установлено, что он получил от местного предпринимателя 150 тысяч рублей за общее покровительство. Сам подсудимый утверждает, что деньги ему передали на покупку конфет и цветов на 8 Марта.

Бреденко отправили на 3 года в колонию общего режима. Кроме того, он не сможет занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

Приговор вступил в силу.

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