Подозреваемый задержан.

В Шымкенте при попытке пересечь госграницу задержали 38-летнего мужчину подозреваемого в развращении 11-летней школьницы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Алматинской области, в конце сентября жительница Уштобе написала в полицию заявление о том, что неизвестный посылает ее дочери-школьнице через WhatsApp сообщения извращенного характера.

Вскоре личность подозреваемого была установлена - им оказался житель Талдыкоргана. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина отправился по личным делам в Южно-Казахстанскую область и намеревался пересечь границу, чтобы посетить родных. В Шымкенте его задержали.

В рамках расследования уголовного дела по статье "развращение малолетних" назначены необходимые экспертизы. С подозреваемого взято обязательство о явке.