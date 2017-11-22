×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Заколовший ножницами знакомую южноуралец избежит наказания21 ноября в 16:53

  • Текст

Его отправят в психбольницу.

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Юрюзани, обвиняемого в убийстве и покушении на поджог. Прокуратура просит направить его на принудительное лечение в психбольницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.

Преступление было совершено в ночь на 28 августа 2017 года. Пьяный подсудимый подобрал шифр кодового замка и проник в домовладение на улице Октябрьской. Там он напал с ножницами на хозяйку (мужчина был с ней знаком), нанеся ей множество колото-резаных ранений. Женщина скончалась на месте.

Чтобы замести следы преступления, злоумышленник поджог кусок тряпки и бросил его в открытое окно. Пожар своевременно локализовали прибывшие пожарные.

Экспертиза выявила у мужчины признаки умственной отсталости.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×